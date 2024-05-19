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Джикия - об ощущениях после прощального матча: главное, что "Спартак" выиграл

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился ощущениям от своего прощального матча в клубе, команда обыграла "Рубин" со счетом 3:1.
Фото: ФК "Спартак"
"Смешанные ощущения. Самое главное - действовать в интересах команды, готовясь к игре акцентировали на этом внимание, и я лично концентрировался только на игре. Главное, что "Спартак" выиграл, главное, что одержали сегодня победу. Вдвойне принято, так скажем, положительно заканчивать эту историю", - сказал Джикия в эфире "Матч ТВ".

Он добавил, что более подробнее расскажет о своих внутренних ощущениях от ухода из команды, но позже: "Должно пройти немного времени, чтобы как-то это всё высказать, рассказать".

В 29-м туре "Спартак" обыграл казанский "Рубин" (3:1) в родных стенах, Георгий Джикия вышел с первых минут и был заменен на 68-й минуте. После финального свистка игроки собрались в центре поля и начали качать на руках защитника, после этого Джикия прошел круг почета, благодаря болельщиков за многолетнюю поддержку.

Георгий Джикия играл в "Спартаке" с декабря 2016 года, к "красно-белым" он перешел из пермского "Амкара". За клуб Джикия провел 214 игр, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых передач. Судя по словам агента Вадима Шпинева, 30- летний защитник может продолжить карьеру в одном из московских клубов.

Георгий Джикия Спартак
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