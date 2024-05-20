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Бонгонда: поражение от "Урала" сильно повлияло на "Спартак"

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда высказался о своём первом сезоне в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Я могу играть лучше. Это был нелегкий сезон: у нас получился хороший старт, но поражение от "Урала" сильно повлияло на всю команду. Самое главное - закончить сезон хорошо. Сейчас мы пытаемся это сделать настолько, насколько возможно", - цитирует Бонгонду "Матч ТВ".

В первом круге московский "Спартак" на выезде уступил екатеринбургскому "Уралу" со счётом 2:3, забитыми мячами в той встрече отличились: Мишкич, Бонгонда, Соболев, Егорычев и Бикфалви. После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 49 очков.

В текущем сезоне Тео Бонгонда провёл за "красно-белых" 34 матча и отметился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в пять миллионов евро.

Спартак Тео Бонгонда Урал
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