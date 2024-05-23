"Не собираюсь комментировать то, о чем общались с Амаралом и Ребровым. Мало ли, с кем я встречался. Помазун? Не обсуждал эти темы, потому что чемпионат еще идет. Амарал - грамотный, уравновешенный и интересный собеседник. Общался с ним первый раз, поэтому просто познакомились и обсудили некоторые моменты", - заявил Сафонов.
Алексей Сафонов, агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина и вратаря Ильи Помазуна, принадлежащего ЦСКА, провел встречу со спортивным директором "Спартака" Томашем Амаралом и техническим координатором команды Артемом Ребровым.
В текущем сезоне московский "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 49 очков в 29-ти матчах. Отставание от "Локомотива" с 4-й строчки составляет 1 очко. В заключительном туре сезона "Спартак" встретится на выезде с "Оренбургом", а "Локомотив" - с "Балтикой".
Источник: "Sport 24"
Агент Тюкавина - о переговорах со "Спартаком": мало ли, с кем я встречался
Футбольный агент Алексей Сафонов отказался делиться мотивами встречи со спортивным директором московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"