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Файзуллаев: если ЦСКА хорошо подготовится, есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне

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20-летний вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о своих мечтах.
Фото: ПФК ЦСКА
- Хочу выйти на чемпионат мира со сборной [Узбекистана] и стать чемпионом с ЦСКА. Если хорошо подготовимся и будем много работать, у нас есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне, - передаёт слова Файзуллаева Sport24.

За тур до финиша Российской премьер-лиги текущего сезона московский ЦСКА с 45 очками в 29 матчах находится в турнирной таблице на шестом месте и по итогам чемпионата не сможет подняться выше, рискуя при этом опуститься на седьмую строчку по итогам завершающего 30 тура.

В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/2016.

ЦСКА Сборная Узбекистана Аббосбек Файзуллаев
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