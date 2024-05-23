- Хочу выйти на чемпионат мира со сборной [Узбекистана] и стать чемпионом с ЦСКА. Если хорошо подготовимся и будем много работать, у нас есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне, - передаёт слова Файзуллаева Sport24.
За тур до финиша Российской премьер-лиги текущего сезона московский ЦСКА с 45 очками в 29 матчах находится в турнирной таблице на шестом месте и по итогам чемпионата не сможет подняться выше, рискуя при этом опуститься на седьмую строчку по итогам завершающего 30 тура.
В последний раз ЦСКА становился чемпионом России в сезоне-2015/2016.
Файзуллаев: если ЦСКА хорошо подготовится, есть все шансы стать чемпионами России уже в следующем сезоне
20-летний вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о своих мечтах.
Фото: ПФК ЦСКА