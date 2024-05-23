"Безусловно, Тюкавин - лучший игрок "Динамо" в нынешнем сезоне. Лидер атаки, сделавший много результативных действий. На мой взгляд, это вообще лучший игрок чемпионата", - цитирует Новикова Metaratings.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провёл 37 матчей за московское "Динамо" и отметился в них 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллионов евро.
После 29-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 "бело-голубые" сыграют на выезде с "Краснодаром".
Новиков - о Тюкавине: это лучший игрок чемпионата России
Бывший тренер "Динамо" Кирилл Новиков считает Константина Тюкавина лучшим игроком в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"