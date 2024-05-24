Футболист "Спартака" Кристофер Мартинс может покинуть Россию в летнее трансферное окно. По данным СМИ, интерес к полузащитнику проявляют команды из Италии и Франции. Сообщается, что "красно-белые" готовы принять предложение по игроку в размере 5-ти миллионов евро.
Напомним, Мартинс перебрался в "Спартак" из швейцарского "Янг Бойз" за 7 миллионов евро летом 2022-го года. В текущем сезоне на счету полузащитника сборной Люксембурга 25 матчей за "Спартак" в РПЛ. В них футболист оформил 4+4 по системе гол+пас. Еще 1 мяч Кристофер Мартинс записал на свой счет в Кубке России, где в нынешнем розыгрыше принял участие в 11-ти играх.
Источник: "Евро-футбол"
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс может перебраться в Италию или Францию
Хавбек "Спартака" Кристофер Мартинс привлек интерес клубов из топ-5 лиг Европы.
Фото: официальный сайт РПЛ