- Чуть большим фаворитом выглядит "Краснодар", они играют дома на прекрасном стадионе, который будет полностью забит болельщиками. Да и шансы у них есть. "Краснодар" выигрывает, у них 56 очков, "Зенит" даёт осечку - и "Краснодар" чемпион. Всё возможно. Сыграть заключительную игру при своих болельщиках - это классно. Половина Краснодара придёт болеть за команду, и уже самим футболистам будет некрасиво сыграть вничью или даже проиграть, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
"Краснодар" перед 30 туром Российской премьер-лиги имеет шанс впервые в клубной истории стать чемпионом России. "Быки" набрали 53 очка в 29 матчах, занимают третье место в турнирной таблице и отстают на 3 очка от лидирующего московского "Динамо", имея преимущество по личным встречам. "Зенит", который находится на второй строчке и опережает чёрно-зелёных на 1 очко с преимуществом по очным матчам, в рамках 30 тура сыграет на своём поле с "Ростовом".
Основанный в феврале 2008 года "Краснодар" ещё не выигрывал в своей истории ни одного трофея.
Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024
Канчельскис: половина Краснодара придёт болеть за своих, футболистам будет некрасиво сыграть вничью или проиграть
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 30 тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"