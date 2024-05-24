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Широков: чемпионский характер "Динамо"? Больше склонен называть это фартом

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Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков оценил причины последних результатов московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Наверное, в последних трёх-четырёх матчах у "Динамо" присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть "Динамо". Настолько этот сезон непредсказуем. Чемпионский характер? Это можно расценивать и как чемпионский характер. Просто характер выковывается по ходу сезона. Однако я не могу сказать, что "Динамо" по ходу сезона проявляло какой-то чемпионский характер. Поэтому я больше склонен называть это фартом, - передаёт слова Широкова Metaratings.ru.

Московское "Динамо" одержало победы в шести последних матчах Российской премьер-лиги подряд, что позволило бело-голубым перед заключительным 30 туром возглавлять турнирную таблицу с 56 набранными очками в 29 матчах. При этом в четырёх последних играх столичный клуб забивал в заключительной 15-минутке игры, в трёх случаях эти голы становились решающими, пр этом в двух матчах - против "Сочи" дома (3:2) и "Балтики" на выезде (3:2) - победные мячи были забиты в добавленное время.

В рамках 30 тура "Динамо" сыграет на выезде с также претендующим на чемпионство "Краснодаром", для оформления золотых медалей бело-голубым достаточно не проиграть.

Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024

Динамо Краснодар Роман Широков
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