- Наверное, в последних трёх-четырёх матчах у "Динамо" присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть "Динамо". Настолько этот сезон непредсказуем. Чемпионский характер? Это можно расценивать и как чемпионский характер. Просто характер выковывается по ходу сезона. Однако я не могу сказать, что "Динамо" по ходу сезона проявляло какой-то чемпионский характер. Поэтому я больше склонен называть это фартом, - передаёт слова Широкова Metaratings.ru.
Московское "Динамо" одержало победы в шести последних матчах Российской премьер-лиги подряд, что позволило бело-голубым перед заключительным 30 туром возглавлять турнирную таблицу с 56 набранными очками в 29 матчах. При этом в четырёх последних играх столичный клуб забивал в заключительной 15-минутке игры, в трёх случаях эти голы становились решающими, пр этом в двух матчах - против "Сочи" дома (3:2) и "Балтики" на выезде (3:2) - победные мячи были забиты в добавленное время.
В рамках 30 тура "Динамо" сыграет на выезде с также претендующим на чемпионство "Краснодаром", для оформления золотых медалей бело-голубым достаточно не проиграть.
Кто станет чемпионом, кто вылетит напрямую, кто пойдёт в стыки? Все интриги 30 тура сумасшедшего сезона РПЛ-2023/2024
Широков: чемпионский характер "Динамо"? Больше склонен называть это фартом
Фото: ФК "Динамо"