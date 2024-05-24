"У него прикольные тренировки. Например, играли в футбол пешком или на других позициях - я был центральным защитником, например. Это помогло избавиться от плохих мыслей, раскрепостило. Когда ты проигрываешь – тебя всё бесит, всё не нравится. А вот такие тренировки сработали, появилось больше счастливых моментов. Плюс Слишкович хороший мотиватор, он общался персонально со всеми - это всё очень помогло", - сказал Медина.
Руководство "Спартака" в апреле отправило в отставку бывшего главного тренера Гильермо Абаскаля, вместо него тренировать команду назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича. При новом наставнике "красно-белые" еще ни разу не проигрывали в рамках Российской Премьер-Лиги, одно поражение случилось в финале Пути регионов Кубка России, в котором спартаковцы уступили калининградской "Балтике" (1:0).
За один тур до финиша российского чемпионата подопечные Владимира Слишковича набрали 49 очков и идут на пятом месте, уступая лидеру "Динамо" семь очков. Ближайший клуб в турнирной таблице - московский "Локомотив", в активе "железнодорожников" 50 баллов и четвертое место. В заключительном 30-м туре "красно-белые" проведут гостевой матч в "Оренбургом".
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Спартака" Медина - о вкладе Слишковича в команду: у него прикольные тренировки, плюс он хороший мотиватор
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина рассказал, как именно Владимир Слишкович смог улучшить атмосферу в команде.
Фото: ФК "Спартак"