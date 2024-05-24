"Когда фанаты ЦСКА видят меня в парке, ресторане или на улице, конечно, я слышу от них: "Пошёл на ###". Посылают меня, а после этого подходят и просят о фото? Это нормально, ха-ха", - сказал Медина.
Летом 2023 года Хесус Медина перешел из ЦСКА в московский "Спартак". В текущем сезоне 27-лентий парагвайский полузащитник принял участие в 29 играх, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу. "Красно-белые" после 29 сыгранных матчей идут на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 49 очков. В заключительном 30-м туре спартаковцы сыграют в гостях с "Оренбургом".
Источник: "Чемпионат"
Медина - о фанатах: посылают меня, а после этого подходят и просят фото - это нормально
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина рассказал, как к нему относятся болельщики ЦСКА после того, как он перешел в стан "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"