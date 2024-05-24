- Что думаю о матче "Краснодар" – "Динамо"? Шансы равны, даже, несмотря на то что "Краснодар" играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство "Зениту". Хотя ещё вопрос, выиграет ли сам "Зенит".
В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур текущего сезона РПЛ. В Краснодаре одноименная команда примет московское "Динамо", а в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и "Ростов". Напомним, по результатам этих двух матчей определится обладатель чемпионского титула.
На данный момент "Динамо" с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке, отставая на два очка. "Краснодар", набравший 53 балла, замыкает топ-3.
Источник: Metaratings
Широков: велика вероятность, что "Краснодар" и "Динамо" подарят чемпионство "Зениту"
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "СЭ"