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Широков: велика вероятность, что "Краснодар" и "Динамо" подарят чемпионство "Зениту"

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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "СЭ"
- Что думаю о матче "Краснодар" – "Динамо"? Шансы равны, даже, несмотря на то что "Краснодар" играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство "Зениту". Хотя ещё вопрос, выиграет ли сам "Зенит".

В субботу, 25 мая, состоится заключительный тур текущего сезона РПЛ. В Краснодаре одноименная команда примет московское "Динамо", а в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и "Ростов". Напомним, по результатам этих двух матчей определится обладатель чемпионского титула.

На данный момент "Динамо" с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке, отставая на два очка. "Краснодар", набравший 53 балла, замыкает топ-3.

Источник: Metaratings

Роман Широков Краснодар Динамо Зенит
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