Встреча претендентов на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги "Краснодара" и "Динамо" в рамках решающего 30 тура может не состояться из-за непогоды, сообщают СМИ. В Краснодаре 25 мая 2024 года действует штормовое предупреждение.
По данным источника со ссылкой на пресс-службу РПЛ, лига следит за развитием ситуации.
Источник: РИА Новости
РИА Новости: чемпионский матч РПЛ "Краснодар" - "Динамо" под угрозой срыва
Матч 30 тура РПЛ "Краснодар" - "Динамо", который является ключевым для выявления чемпиона России текущего сезона, может не состояться из-за непогоды.
Фото: ФК "Краснодар"