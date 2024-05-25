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Геркус: настоящие чемпионы очень редко набирают меньше 60 очков. "Зенит" может набрать 57 - это очень много

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Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал снижение чемпионских амбиций "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- В этом году "Зенит" пропустил больше мячей, чем в трёх последних сезонах? Конечно, это плохо, но это не кризис. "Зенит" может набрать 57 очков за сезон - это очень много. Естественно, "Зенит" стал хуже себя обычного и потерял чемпионские амбиции. Как правило, настоящие чемпионы очень редко набирают меньше 60 очков. Я такого не припомню. Да. "Зенит" сейчас слабее себя привычного. Такое бывает, в сезоне-2017/18 они вообще были пятыми. В этом нет ничего страшного, - приводит слова Геркуса Metaratings.ru.

За тур до финиша текущего сезона Российской премьер-лиги на чемпионский титул претендует три клуба - московское "Динамо", петербургский "Зенит" и "Краснодар". При этом ни один из них не сможет набрать 60 или более очков по итогам чемпионата - математически возможным максимумом "для "Динамо" являются 59 очков, для "Зенита - 57 очков, для "Краснодара" - 56 очков.

За всю историю чемпионатов России было только три случая, когда чемпион страны не смог набрать 60 или более очков в пересчёте на трёхочковую систему.

Чемпион России сезона-2023/2024 – самый слабый в истории? «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» заходят на антирекорд РПЛ

Зенит Динамо Краснодар Илья Геркус
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