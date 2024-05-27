- Эпизоду была дана оценка главным судьей, который вынес предупреждение футболисту "Спартака". КДК РФС не вправе рассматривать подобные моменты, поскольку судья дал оценку действию игрока на футбольном поле.
Напомним, эпизод, о котором идет речь, случился во встрече 30-го тура РПЛ, в которой "Оренбург" принимал на своем поле московский "Спартак" (0:0). На 79-й минуте матча голкипер гостей Александр Максименко ударил защитника оренбуржцев Матиаса Переса кулаком между ног. Главным арбитр Сергей Иванов показал игроку "красно-белых" желтую карточку.
В минувшем сезоне Максименко сыграл за "Спартак" 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей. В 12 играх голкипер отстоял "на ноль".
КДК РФС не станет рассматривать эпизод с ударом Максименко кулаком в пах игрока "Оренбурга"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод, случившийся в матче 30-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Спартак" (0:0),
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