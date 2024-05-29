- Тюкавину нужно выиграть с "Динамо" золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдёт, смысла пока ехать нет. А команда пока строится. Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения? Если зовёт "Реал" Мадрид, то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.
Московское "Динамо" по итогам сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги завоевало бронзовые медали, набрав 56 очков в 30 матчах и отстав от ставшего чемпионом петербургского "Зенита" на 1 очко. В последнем туре бело-голубые имели возможность сами выиграть чемпионское звание, но уступили ставшему в итоге вторым "Краснодару" (0:1) в выездном матче, в котором для получения золотых медалей им было достаточно сыграть вничью.
21-летний нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в сезоне-2023/2024 провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Пименов: Тюкавину нужно выиграть с "Динамо" золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах
Экс-нападающий московского "Динамо" и французского "Метца" Руслан Пименов высказался о возможном отъезде в зарубежный чемпионат форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"