"До завершения сезона трансферы не обсуждаются", - заявил Медведев.
Ранее журналист Иван Карпов поделился инсайдом о том, что "Зенит" и "Спартак" заинтересованы в приобретении 24-летнего Глушенкова и уже предпринимали попытки договориться о переходе. По данным журналиста, опция выкупа составляет 6 миллионов евро, при том, что портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона. Сам игрок, по информации инсайдера, не спешит на "Газпром Арену", потому что не уверен в игровом времени, в "Спартак" он бы не хотел переходить.
Действующий контракт Глушенкова с "железнодорожниками" рассчитан до декабря 2026 года. В текущем сезоне Максим стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги с 16 голевыми пасами, а во всех турнирах он 21 раз ассистировал своих партнерам. "Железнодорожники" заняли четвертое место в чемпионате, набрав 53 очка и опередив "красно-белых".
Источник: "Спорт-Экспресс"
В "Зените" отреагировали на слухи о возможном трансфере Глушенкова
Председатель правления "Зенита" прокомментировал слухи об интересе "сине-бело-голубых" к нападающему "Локомотива" Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Локомотив"