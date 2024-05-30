"Для Глушенкова "Зенит" — категорически отрицательный вариант. Я уже говорил о том, что "Зенит" очень много приносит... Даже не знаю, как назвать? Вреда, вроде, не скажешь, а, может, и вреда российскому футболу. Тем, что начинает забирать лучших российских футболистов себе в команду, ничего хорошего в этом нет", - сказал Наумов.
Он считает, что пока вектор развития в петербургском клубе будет именно такой, с привлечением легионеров, - играть там будут иностранцы. В минувшее зимнее трансферное окно "Зенит" приобрел троих бразильских футболистов - 18-летнего вингера Педро, центрального защитника Нино и нападающего Артура, который в решающем матче 30-го тура забил чемпионский гол. В составе также играют бразильцы Клаудиньо и Вендел, колумбийский форвард Матео Кассьера, ставший лучшим бомбардиром РПЛ (21 гол), защитник Дуглас Сантос и другие иностранцы.
"Зенит" с 57 набранными очками стал чемпионом России в шестой раз подряд, сделав это в последнем 30-м туре, в котором петербуржцы обыграли "Ростов" (2:1). Второе место и серебряные медали у "Краснодара" (56), третье место в итоге заняло московское "Динамо" (56).
Источник: Metaratings
Наумов: для Глушенкова "Зенит" - категорически отрицательный вариант
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов объяснил, почему нападающему "Локомотива" Максиму Глушенкову не стоит переходить в "Зенит".