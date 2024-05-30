"Уход Магомеда Адиева из сборной означает, что он сделал выбор в пользу вашего клуба? В ближайшее время мы все объявим. Мы в процессе, осталось уладить некоторые формальности", - сказал Айдамиров.
С 5 апреля Адиев совмещал работу в Грозном и на тренерском мостике сборной Казахстана. Накануне стало известно, что тренер отказался от работы по посту главного тренера национальной команды. Ранее 46-летний специалист признался, что продлить контракт с грозненским клубом мешает его работа в Казахстане. Действующее соглашение Адиева с "Ахматом" заканчивается 1 июня.
В завершившемся сезоне "Ахмат" под руководством Адиева занял десятое место, набрав 35 очков. На финише Российской Премьер-Лиге грозненцы выдали победную серию из пяти матчей, которая позволила команде остаться в РПЛ. Ахмед Айдамиров подчеркнул, что клуб заинтересован в продлении контракта.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров прояснил ситуацию с контрактом Магомеда Адиева
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о продлении контракта с тренером Магомедом Адиевым.
Фото: ФК "Ахмат"