"Предложений о продлении контракта от "Динамо" не было. Конечно, Антон хотел бы продолжить карьеру в родном клубе. О завершении карьеры сейчас речи не идет", - цитирует Арсланову Sport24.
В завершившемся сезоне-2023/2024 Антон Шунин провёл 20 матчей за московское "Динамо", в которых пропустил 26 мячей и трижды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего голкипера в 500 тысяч евро, контракт вратаря с клубом истекает этим летом.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.
Представитель Антона Шунина рассказал о дальнейших планах голкипера на карьеру
Дарья Арсланова, представитель голкипера московского "Динамо" Антона Шунина, рассказала о дальнейших планах игрока.
Фото: ФК "Динамо"