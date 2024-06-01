"Гончаренко - это не тренер. Он нулевой. Он принял ЦСКА на втором месте, а теперь вылетел с "Уралом" с хорошим бюджетом в РПЛ. Вот вам весь Гончаренко. Если бы в ЦСКА послушали меня и выгнали его раньше, то все было бы лучше. Сейчас там такой же Федотов. Команда заняла шестое место. Сейчас в команду надо пригласить Игнашевича. "Зенит" назначил Семака. Тоже легенду клуба, который до этого тренировал среднюю команду. А теперь клуб шесть раз подряд выигрывает чемпионство. ЦСКА нужен такой же человек, а не попрыгунчик Федотов или Гончаренко. Они не могут работать в больших клубах", - заявил Селюк.
Московский ЦСКА завершил сезон с 48-ю очками в активе и расположился на 6-й строчке в итоговой таблице чемпионата. Подопечные Владимира Федотова набрали в 30-ти турах сезона на 9 очков меньше, чем завоевавший золотые медали "Зенит". Ранее в прессе появилась информация о том, что в московском клубе не довольны работой Владимира Федотова и рассматривают вариант с увольнением главного тренера.
В числе претендентов на замену Федотову в ЦСКА называется белорусский тренер Виктор Гончаренко. Экс-наставник ЦСКА с 2016-го по 2021-й годы был уволен из "Урала" 30-го мая после поражения в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2024/25 от команды Первой Лиги "Акрона".
Также, в СМИ появилась информация, что руководство "армейцев" сделало предложение экс-наставнику московского "Локомотива" Марко Николичу. Последним местом работы сербского специалиста является клуб "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ.
Источник: "Евро-футбол"
Селюк: ЦСКА нужен такой человек, как Семак в "Зените", а не попрыгунчики Федотов и Гончаренко
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в минувшем сезоне.
Фото: "Чемпионат"