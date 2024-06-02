"Возникали мысли об уходе из клуба? Да. Поверьте, мы с тренерским штабом работали очень много в последние месяцы, проели много времени на подготовку к играм, к тренировкам. Но ок, важно, что мы остались в Премьер-Лиге", - цитирует Илича "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах. В последних 10-ти встречах волжане потерпели восемь поражений и дважды сыграли вничью. В переходных матчах нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в двухматчевом противостоянии (3:2 - общ.).
Напомним, что Саша Илич возглавил "Пари НН" 4-го мая, сменив на этом посту Сергея Юрана - серб стал первым иностранным тренером в истории клуба. Ранее он работал в сборной Сербии, "Чукаричках", софийском ЦСКА и греческом "Атромитосе"
Главный тренер "Пари НН" Илич признался, что задумывался об уходе из клуба
Главный тренер "Пари НН" Саша Илич поделился впечатлениями от сохранения прописки в РПЛ.
Фото: "Пари НН"