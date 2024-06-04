- Вот с чего должен начинать нефутбольный человек. Его слова о том, что он приезжал в Россию учиться, вызывали безобразие у многих. Пускай учится там - будет хорошая учёба для него. Не удивляет, что его взяли в "Гранаду". Команда вылетела, а в футболе многое решают агенты. Какая разница, с кем играть во втором дивизионе? Давайте не забывать, что Абаскаль в России хорошо заработал, поэтому теперь несколько лет может спокойно работать в "Гранаде", - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
14 апреля 2024 года пресс-служба московского "Спартака" официально объявила об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, возглавлявшего красно-белых с июня 2022 года. Под его руководством столичный клуб в сезоне-2022/2023 стал обладателем бронзовых медалей национального чемпионата.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о вероятном назначении Абаскаля на должность главного тренера испанской "Гранады", которая по итогам сезона-2023/2024 заняла последнее место в Ла Лиге и выбыла в Сегунду, где проведёт следующий сезон.
Мостовой - об экс-наставнике "Спартака": Абаскаль в России хорошо заработал, пускай теперь учится в "Гранаде"
Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль возглавит испанскую "Гранаду".
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