"Клуб общался с Джикией по поводу перехода в вашу команду? Нет, таких контактов не было. Мы прекрасно понимаем, что вряд ли потянем запросы Георгия. Но будем рады, если он вдруг согласится с нами поработать. Но мы не предлагали ему перейти к нам", - сказал Газизов.
Московский "Спартак" распрощался со своим капитаном Георгием Джикией в конце прошедшего сезона. Матч 29-го тура РПЛ против "Рубина" (3:1) стал для 30-летнего защитника последним за "красно-белых". Агент футболиста Вадим Шпинев заявлял, что защитник почти подписал соглашение с одним из московских клубов. Напомним, Георгий перешел в "Спартак" из "Амкара" в 2016 году, первую игру за "красно-белых" провел в апреле 2017-го. За клуб 30-летний защитник провел 214 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых пасов.
Махачкалинское "Динамо" впервые в своей истории вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге.
Источник: Metaratings
Газизов - о Джикии в махачкалинском "Динамо": вряд ли потянем запросы Георгия
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что клуб общался с защитником Георгием Джикией по поводу перехода.
Фото: ФК "Спартак"