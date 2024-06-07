"Как я отношусь к совмещению постов? Спокойно. Наверное, у сборной должен быть отдельный тренер, я против совмещения, но в данной ситуации, думаю, это не так принципиально", - сказал Самедов.
Валерий Карпин совмещает работу на посту главного тренера сборной России и "Ростова". В минувшем сезоне ростовчане под его руководством завершили чемпионат на седьмом месте, набрав 43 очка. Сегодня, 7 июня, сборная Россия сыграет товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча пройдет в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Самедов - о Карпине в сборной России: наверное, должен быть отдельный тренер, я против совмещения
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу совмещения Валерием Карпиным работы в национальной команде и в "Ростове".
Фото: РФС