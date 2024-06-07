Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
18:30
МальтаНе начат
Армения
19:00
КазахстанНе начат
Беларусь
20:00
РоссияНе начат
Албания
20:00
АзербайджанНе начат
Румыния
21:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат
Польша
21:45
УкраинаНе начат
Шотландия
21:45
ФинляндияНе начат
Англия
21:45
ИсландияНе начат

Самедов - о Карпине в сборной России: наверное, должен быть отдельный тренер, я против совмещения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался по поводу совмещения Валерием Карпиным работы в национальной команде и в "Ростове".
Фото: РФС
"Как я отношусь к совмещению постов? Спокойно. Наверное, у сборной должен быть отдельный тренер, я против совмещения, но в данной ситуации, думаю, это не так принципиально", - сказал Самедов.

Валерий Карпин совмещает работу на посту главного тренера сборной России и "Ростова". В минувшем сезоне ростовчане под его руководством завершили чемпионат на седьмом месте, набрав 43 очка. Сегодня, 7 июня, сборная Россия сыграет товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча пройдет в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Самедов Валерий Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится