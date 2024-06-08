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Сафонов вернулся в Россию после выездного матча со сборной Белоруссии

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Вратарь "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов прилетел в Москву после выездного товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске.
Фото: РФС
Вчера, 7 июня, сборная России сыграла товарищеский матч с командой Белоруссии. Встреча прошла в Минске на олимпийском стадионе "Динамо" и завершилось победой гостей со счетом 0:4. Сафонов отыграл в воротах весь первый тайм, а потом его заменил Александр Максименко.

Сборная приземлилась в столичном аэропорту Шереметьево в ночь на 8 июня. Вместе с командой прилетел Матвей Сафонов.

Ранее в СМИ сообщали, что переход 25-летнего голкипера "Краснодара" находится под угрозой срыва из-за большой задолженности по алиментам перед своей бывшей женой. Уточняется, что сумма составляет порядка 60 миллионов рублей, из-за долга Сафонову запретили покидать территорию Российской Федерации. Сам игрок назвал появившуюся информацию слухами.

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в Матвее Сафонове, стороны практически уладили все вопросы о переходе, который должен состояться в это трансферное окно. Сообщается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Источник: "Матч ТВ"

Матвей Сафонов
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