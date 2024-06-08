"Есть уверенность, что на первом сборе еще буду игроком ЦСКА? Хороший вопрос. Посмотрим. Поживем - увидим", - приводит "Чемпионат" слова Чалова.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что клуб французской Лиги 1 "Марсель" проявляет интерес к форварду московского ЦСКА Федору Чалову.
В минувшем сезоне 26-летний форвард провел за "армейцев" 41 матч в РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач на партнеров. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 11 миллионов евро.
Чалов: буду ли игроком ЦСКА на первом сборе? Хороший вопрос
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свое будущее в московском клубе.
Фото: Чемпионат.com