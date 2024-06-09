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Каннуников считает, что у Сафонова есть качества, способные усилить игру "ПСЖ"

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Бывший российский футболист, ныне выступающий в Медиалиге, Максим Каннуников высказался по поводу возможного перехода Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Metaratings
"Думаю, если в такой большой клуб берут человека, они отслеживали его не один сезон. Значит, есть те качества, которые способны усилить игру парижан. Очень рад за Матвея", - цитирует слова Каннуникова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ сообщалось, что "ПСЖ" подпишет контракт с российским вратарём Матвеем Сафоновым до 2029 года, заплатив краснодарцам около 20 миллионов евро.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником футбольной академии "Краснодара". Дебютировал в российской премьер-лиге 13 августа 2017 года в матче против пермского "Амкара". В составе "быков" провёл 175 матчей, 53 из которых отстоял на 0.

Напомним, что в чемпионате России-23/24 "Краснодар" занял итоговое 2 место, набрав 56 очков. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит".

ПСЖ Краснодар Матвей Сафонов Трансферы
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