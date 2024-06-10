"За исключением одного момента, когда он не захотел сыграть попроще, больше ошибок у Сафонова не было. Поэтому мне трудно оценить, сказалась ли [шумиха на Сафонове]. Я думаю, что нет", - сказал Карпин.
Ранее сообщалось, что вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов задолжал большую сумму по алиментам своей бывшей супруге. Из-за этого трансфер голкипера "ПСЖ" может быть сорван, футболисту запретили выезжать за пределы России. Экс-жена написала письмо в адрес французского клуба, чтобы добиться выплаты алиментов.
7 июня сборная России провела товарищеский матч с командой Белоруссии, матвей Сафонов находился на поле весь первый тайм и не пропустил ни одного гола. Встреча завершилась победой россиян со счетом 0:4. В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел за "быков" все 30 игр в РПЛ, в которых пропустил 27 мячей и 11 матчей отстоял на ноль. Парижане готовы заплатить за российского голкипера 20 миллионов евро с учетом бонусов, переход должен состояться в это летнее трансферное окно
Источник: "Чемпионат"
Карпин: думаю, шумиха вокруг Сафонова не сказалась на его игре
Главный тренер сборной России Валерий Карпин предположил, что неурядица голкипера Матвея Сафонова с бывшей женой не сказалась на его игру в национальной команде.
Фото: РФС