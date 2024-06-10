"Мне довелось играть против Деяна, это классный футболист. Что касается карьеры тренера, то поддерживаю мнение людей: одно дело — выиграть титулы в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше", другое дело — работать в "Спартаке", где давление будет высочайшим. Посмотрим, справится ли он. Хочется, чтобы он справился, навязал конкуренцию "Зениту" и другим клубам", - сказал Аленичев.
Со следующего сезона новым тренером "Спартака" станет Деян Станкович, в прошлом игрок миланского "Интера", с которым серб выиграл Лигу чемпионов. Первый опыт тренерской работы сербский специалист получил в Италии, в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Полноценный дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон Станкович занял первое место в чемпионате.
В 2022 году он возглавил находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте в Серии А. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", с которым также добился успеха во внутреннем чемпионате.
Источник: "Матч ТВ"
Аленичев - о Станковиче в "Спартаке": одно дело - выиграть титулы в "Црвене Звезде", другое - работать в "Спартаке"
Российский тренер, бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался по поводу назначения Деяна Станковича на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: Getty Images