Парагвайский центральный защитник Хуниор Алонсо планирует покинуть "Краснодар" в летнее трансферное окно. Как сообщает LegalBet, кандидатом на замену Алонсо в центре защиты является Максим Осипенко из "Ростова". По данным источника, "быки" рассматривают на эту позицию только игроков с российским футбольным гражданством.
Максим Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020-го года. В минувшем сезоне на счету 30-летнего футболиста 29 матчей за "южан" во всех турнирах. За сезон 2023/24 Осипенко отметился 7-ю голами и 1-й результативной передачей.
Хуниор Алонсо принял участие в 29-ти матчах "Краснодара" в РПЛ в прошлом сезоне, а также 6 раз появлялся на поле в матчах Кубка страны. В минувшем сезоне парагваец отметился 3-мя голевыми передачами. Контракт Хуниора Алонсо с "Краснодаром" истекает летом 2025-го года.
LegalBet: "Краснодар" рассматривает трансфер Осипенко из "Ростова" на случай ухода Алонсо
Защитник "Ростова" Максим Осипенко может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: "Чемпионат"