"По моему будущему нет понимания, все так же. "Динамо"? Много что писали, пока это все слухи. Сезон не так давно закончился, и опыт показывает, что нужно время. Есть какое-то общение, но пока нет конкретики", - цитирует Лунёва Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что голкипер Андрей Лунёв на следующей неделе пройдёт медосмотр и подпишет контракт с московским "Динамо". В завершившемся сезоне Андрей Лунёв выступал за азербайджанский "Карабах" - на счету голкипера 34 матча, 43 пропущенных мяча и 10 "сухарей". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего голкипера в один миллион евро. Ранее Лунёв выступал за петербургский "Зенит", "Калугу", "Уфу", "Торпедо", "Сатурн" и леверкузенский "Байер".
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата - бело-голубые отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1.
Лунёв - о переходе в "Динамо": есть какое-то общение, но пока нет конкретики
Голкипер Андрей Лунёв высказался о возможном переходе в московское "Динамо".
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