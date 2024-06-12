"Для Смолова "Краснодар" - это родной клуб. Там он провел свои лучшие годы. Иногда Кордобе нужна замена. Смолов будет с ним конкурировать. Федор сам знает, где ему продолжить карьеру. Федор нормально себя проявил в "Динамо". Может, кто-то ждал от него более фееричной игры. Смолов принес много пользы для команды. Федор помог раскрыться Тюкавину", - заявил Точилин.
В минувшем сезоне Федор Смолов принял участие в 25-ти матчах в составе "Динамо" в Премьер-лиге. На счету нападающего 4 забитых мяча и столько же голевых передач. Ранее сообщалось, что Смолов покинет московское "Динамо" в конце сезона. Контракт Смолова с бело-голубыми подходит к концу летом.
Интерес к Федору Смолову, по данным СМИ, проявляет "Краснодар". Экс-футболист сборной России провел в стане "быков" три полных сезона с 2015-го по 2018-й год, после чего перебрался в "Локомотив". "Краснодар" планирует вернуть Смолова летом в статусе свободного агента.
Источник: "РБ Спорт"
Точилин: Смолов в "Динамо" помог раскрыться Тюкавину
Экс-футболист "Динамо" Александр Точилин прокомментировал возможное возвращение Федора Смолова в "Краснодар".
Фото: "СЭ"