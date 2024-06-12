"Зенит" действительно может продать Клаудиньо в "Фламенго"? Это фантазии", - кратко ответил Медведев.
Ранее в СМИ сообщали, что агент бразильского полузащитника предложил игрока "Фламенго", позже информацию о том, что Клаудиньо может вернуться в Бразилию опроверг футбольный представитель Гильерме Миранда.
Клаудиньо стал игроком "Зенита" летом 2021 года. В минувшем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом России. "Зенит" завоевал золотые медали в шестой раз подряд, в прошедшем розыгрыше РПЛ команда набрала 57 очков, опередив своих конкурентов всего на один балл.
Источник: "Чемпионат"
В "Зените" отреагировали на слухи о переходе Клаудиньо во "Фламенго"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Клаудиньо может перейти в бразильский "Фламенго.
Фото: ФК "Зенит"