"Его уход для меня стал большой потерей. Но я знаю Георгия, он постоянно на позитиве. Я уверен, что у него все будет хорошо", - цитирует слова вратаря "Матч ТВ".
Джикия покинул "Спартак" по истечению срока контракта, который не был продлён. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к российскому защитнику со стороны турецких клубов, среди которых были "Трабзонспор", "Бешикташ" и "Касымпаша".
Напомним, что в конце 2016 года Джикия и Селихов перешли из "Амкара" в "Спартак".
Российский защитник провёл в составе красно-белых 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. Трансферная стоимость Джикии оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Александр Селихов высказался по поводу ухода Джикии из "Спартака"
Российский вратарь "Спартака" Александр Селихов высказался по поводу ухода капитана московского "Спартака" Джикии из клуба.
Фото: ФК "Спартак"