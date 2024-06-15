"Кто еще из российских вратарей может уехать в Европу? Если говорить о больших клубах, то на сегодняшний день это Саша Максименко. Если речь идет о хороших, крепких командах, то назову Александра Селихова, Илью Лантратова и Андрея Лунева", - цитирует Кафанова "СЭ".
Французский "ПСЖ" объявил о подписании контракта с голкипером Матвеем Сафоновым, который в прошлом сезоне защищал цвета "Краснодара". По данным СМИ, "быки" получат за трансфер своего воспитанника 20 миллионов евро с учетом бонусов. Сам Сафонов подписал со своим новым клубом контракт до лета 2029-го года.
Голкипер "Спартака" Александр Максименко провел 24 матча в прошлом сезоне РПЛ. Болельщики красно-белых признали Максименко лучшим футболистом команды по итогам чемпионата.
Кафанов: Максименко, как Сафонов, может уехать в большой европейский клуб
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал российских голкиперов, которые в ближайшее время могут уехать в Европу.
Фото: "СЭ"