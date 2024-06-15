"Спартак" не стоит сбрасывать со счетов в предстоящем сезоне, туда пришёл тренер с именем, по крайней мере с именем футболиста. Думаю, этот тренер сыграет важную роль и у него будет большой авторитет в команде. Что касается состава, безусловно, нужно усиление, но концовка чемпионата показала, что при должном подходе команда готова бороться с серьёзными соперниками", - заявил Гранат.
Московский "Спартак" завершил сезон 2023/24 на 5-й строчке в итоговой турнирной таблице. Красно-белые набрали 50 очков в 30-ти турах. В последних шести турах чемпионата командой руководил боснийский тренер Владимир Слишкович, который сменил уволенного в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля.
Со следующего сезона главным тренером "Спартака" будет серб Деян Станкович, который ранее работал на родине в "Црвене Звезде", в венгерском "Ференцвароше" и в итальянской "Сампдории". Футбольную карьеру Станкович завершил в миланском "Интере", в составе которого становился победителем Лиги Чемпионов и Клубного Чемпионата Мира.
Источник: Metaratings
Гранат - о Станковиче: в "Спартак" пришёл тренер с именем, по крайней мере с именем футболиста
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от выступления "Спартака" в сезоне 2024/25 под управлением серба Деяна Станковича.
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