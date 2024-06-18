Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Турция
1 - 1 1 1
ГрузияПерерыв
Португалия
22:00
ЧехияНе начат

"Динамо" обратилось к Смолову со словами благодарности после перехода в "Краснодар"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московское "Динамо" поблагодарило нападающего Федора Смолова, который принял решение покинуть клуб и присоединиться к "Краснодару".
Фото: ФК "Динамо"
У 34-летнего нападающего закончился контракт с московским клубом, на новом ветке своей карьеры Смолов играл за бело-голубых с 2022 года. За это время он провел 80 игр, в которых отличился 25 голами. Напомним, форвард начинал свою карьеру в московском "Динамо".

"Спасибо за всё и успехов в карьере, Смол!" - написали в официальном Telegram-канале команды.

Сегодня, 18 июня "Краснодар" официально объявил о переходе Смолова, но пришел в стан "быков" в статусе свободного агента. За "быков" нападающий выступал с 2015 по 2018 год, на это время пришелся самый результативный период в карьере футболиста. В сезоне 2015/16 Фёдор забил за черно-зеленых 20 голов и сделал восемь голевых передач.

Федор Смолов Динамо Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится