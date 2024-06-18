У 34-летнего нападающего закончился контракт с московским клубом, на новом ветке своей карьеры Смолов играл за бело-голубых с 2022 года. За это время он провел 80 игр, в которых отличился 25 голами. Напомним, форвард начинал свою карьеру в московском "Динамо".
"Спасибо за всё и успехов в карьере, Смол!" - написали в официальном Telegram-канале команды.
Сегодня, 18 июня "Краснодар" официально объявил о переходе Смолова, но пришел в стан "быков" в статусе свободного агента. За "быков" нападающий выступал с 2015 по 2018 год, на это время пришелся самый результативный период в карьере футболиста. В сезоне 2015/16 Фёдор забил за черно-зеленых 20 голов и сделал восемь голевых передач.
"Динамо" обратилось к Смолову со словами благодарности после перехода в "Краснодар"
Московское "Динамо" поблагодарило нападающего Федора Смолова, который принял решение покинуть клуб и присоединиться к "Краснодару".
Фото: ФК "Динамо"