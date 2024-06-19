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Газзаев: ЦСКА последнее время - клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями

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Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу перехода игрока "Ариса" Артема Шуманского в стан московского клуба.
Фото: ФК ЦСКА
"Думаю, Шуманского берут на перспективу. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство", - цитирует слова Газзаева Metaratings.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе белорусского форварда "Ариса" Артеме Шуманском. Детали перехода клубом не сообщались. Игрок является воспитанником борисовского БАТЭ. Всего в карьере Артем Шуманский провел 51 матч, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Трансферная стоимость новичка "армейцев" оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

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