"Думаю, Шуманского берут на перспективу. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями. Нужно приглашать к себе футболистов, которые способны бороться за чемпионство", - цитирует слова Газзаева Metaratings.
Ранее пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе белорусского форварда "Ариса" Артеме Шуманском. Детали перехода клубом не сообщались. Игрок является воспитанником борисовского БАТЭ. Всего в карьере Артем Шуманский провел 51 матч, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Трансферная стоимость новичка "армейцев" оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.
Газзаев: ЦСКА последнее время - клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу перехода игрока "Ариса" Артема Шуманского в стан московского клуба.
Фото: ФК ЦСКА