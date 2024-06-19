"Смолов уже не тот? Как не тот?! "Динамо" на третье место заползло. Не следил пристально за Федей, но если клуб закончил чемпионат на третьем месте, значит, его вклад тоже есть. Смолов - командный игрок", - сказал Кокорин.
Кокорин и Смолов вместе играли в московском "Динамо". В настоящее время Александр выступает за кипрский "Арис". "Краснодар" 18 июня объявил о подписании 34-летнего Фёдора Смолова, нападающий присоединился к "быкам" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с московским "Динамо". Новое соглашение с краснодарским клубом рассчитано на один год.
В составе бело-голубых в прошедшем сезоне Смолов забил шесть голов и сделал пять голевых передач. Московское "Динамо" с 56-ю очками заняло третье место, отстав от чемпиона "Зенита" всего на один балл.
Источник: Sport24
Кокорин: Смолов уже не тот? Как не тот?! "Динамо" на третье место заползло, его вклад тоже есть
Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин высказался о форварде Фёдоре Смолове.
Фото: ФК "Динамо"