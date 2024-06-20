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Представитель "Атлетико" отреагировал на слухи о подписании Ильи Помазуна

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Директор по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут опроверг слухи о подписании вратаря "Урала" Ильи Помазуна.
Фото: "СЭ"
"На данный момент вратарские позиции у нас заняты. Мы не заинтересованы в каком-либо вратаре и ни с кем не ведем переговоры", - цитирует слова директора Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Илья Помазун близок к переходу в мадридский "Атлетико" на правах аренды.

В прошлом сезоне российский вратарь провел в составе "Урала" 34 матча, в 8 из которых не пропустил ни одного мяча. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Российские трансферы Атлетико Илья Помазун Урал
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