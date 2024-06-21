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Сычёв: хотелось бы, чтобы "Локомотив" боролся за призовые-первые места - у клуба всегда максимальные задачи

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Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычёв выразил надежду, что "железнодорожники" будут бороться за самые высокие места в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Локомотива" всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится", - цитирует Сычёва "Чемпионат".

По итогам сезона-2023/2024 московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата - команде удалось набрать 53 очка в 30-ти встречах. Команда Михаила Галактионова вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в четвертьфинале Пути регионов калининградской "Балтике" (3:3, 6:7 - пен.).

В летнее трансферное окно команду на правах свободных агентов покинули: Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков, Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский.

Дмитрий Сычев Локомотив
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