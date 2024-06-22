"После перехода Малкома в Саудовскую Аравию меня это точно не удивит. Клаудиньо, конечно, сильный футболист, но пусть руководство "Зенита" решает, стоит ли его продавать. Если поступит хорошее предложение, то это будет поводом для переговоров", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский легионер "Зенита" Клаудиньо может отправиться в Саудовскую Аравию. По слухам, в футболисте заинтересован "Аль-Наср", в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду. Минувшим летом санкт-петербургский клуб продал в "Аль-Хиляль" бразильца Малкома за 60 миллионов евро.
Контракт Клаудиньо с "Зенитом" рассчитан до лета 2027-го года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 18 миллионов евро. В минувшем розыгрыше РПЛ на счету Клаудиньо 4 гола и 8 голевых передач в 30-ти матчах.
Лепехин: меня не удивит переход Клаудиньо в Саудовскую Аравию. Пусть руководство "Зенита" решает, надо ли его продавать
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику сине-бело-голубых Клаудиньо со стороны "Аль-Насра".
Фото: ФК "Зенит"