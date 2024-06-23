"Роналдо здорово сыграл в первой половине 2024 года, ему все нравится в "Ростове". Уверен, в новом сезоне он станет еще лучше", - приводит слова Гранха "РБ Спорт".
Роналдо перешёл в "Ростов" из болгарской "Левски София" в зимнее трансферное окно за два миллиона евро. В завершившемся сезоне нападающий провёл за южан во всех турнирах 15 матчей и отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Валерия Карпина заняла седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.
Агент Гранха: Роналдо здорово сыграл в первой половине 2024 года, в новом сезоне он станет еще лучше
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"