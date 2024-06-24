Как сообщает источник, красно-белые ведут работу по оформлению для Квинси Промеса новой рабочей визы. Представители московского клуба отказались комментировать эту информацию.
Напомним, что Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде. По просьбе прокуратуры Амстердама игрок был задержан в Дубае и заключен под стражу. Позже был выпущен на свободу, но без возможности покинуть страну.
За московский "Спартак" Промес провел 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач. В составе красно-белых по разу стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. Также выступал в таких командах как "Аякс", "Твенте" и испанская "Севилья".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" подал документы для оформления новой рабочей визы Промесу
Московский "Спартак" подал документы, чтобы Промес получил новую рабочую визу. Действие старой визы истекло, как и срок контракта с футболистом.
Фото: ФК "Спартак"