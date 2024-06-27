"Бабич скоро вернётся в расположение "Спартака" из сборной Сербии", - сказал агент футболиста Мануэль Стоянович.
Национальная команда Сербии вылетела с чемпионата Европы, закончив свое выступление на групповом этапе. В группе С сербы играли со сборными Англии, Словении и Дании. Срджан Бабич не получил ни одной минуты игрового времени.
В сезоне 2023-24 28-летний защитник сыграл за "Спартак" 24 матча в Кубке России и РПЛ, на свой счет сербский игрок записал три забитых мяча.
Со следующего сезона главным тренером красно-белых будет сербский специалист Деян Станкович, который сменил боснийца Владимира Слишковича. В прошедшем розыгрыше чемпионата России "Спартак" занял пятое место, набрав 53 очка.
Источник: "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Бабич скоро вернется в клуб из расположения сборной Сербии
Защитник Срджан Бабич в ближайшее время вернется в расположение московского "Спартака" из сборной Сербии.
Фото: РИА Новости