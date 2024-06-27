- Мы не планируем покупать игроков на лавку, слабее тех, что есть в команде. Есть четкая задача — брать тех, кто усилит состав. Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут. Это одна-две позиции? Да.
Напомним, ранее сообщалось, что московский "Спартак" близок к подписанию контракта в 32-летним бразильским нападающим "Бетиса" Виллианом Жозе.
В минувшем сезоне красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 30 сыгранных матчах. Отставание от "Зенита", занявшего итоговое первое место, составило семь баллов. Также столичная команда дошла до финала Пути Регионов Кубка России, в котором уступила калининградской "Балтике" (0:1).
Источник: "РБ Спорт"
"Бурной трансферной кампании не будет". В "Спартаке" рассказали о планах на летнее трансферное окно
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о планах столичного клуба этим летом.
Фото: ФК "Спартак"