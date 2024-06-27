"Локомотиву" Жемалетдинов фактически оказался просто не нужен. То предложение, которое сделал "Локомотив" именно с финансовой точки зрения, было в два раза меньше, чем по прошлому контракту. Может быть, это связано с тем, что нынешние руководители "Локомотива" находятся в сложной финансовой ситуации", - цитирует Шпинёва "Матч ТВ".
Ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Рифата Жемалетдинова на правах свободного агента. В завершившемся сезоне полузащитник провёл за клуб во всех турнирах 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в три миллиона евро. Ранее сообщалось, что Рифат Жемалетдинов может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Также "Локомотив" объявил об уходе на правах свободных агентов: голкипера Даниила Худякова, защитника Станислава Магкеева, нападающего Артёма Дзюбы. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Агент Жемалетдинова: "Локомотиву" Рифат фактически оказался просто не нужен
Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался об уходе Рифата Жемалетдинова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"