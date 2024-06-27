"Сложно сказать, сможет ли он усилить ЦСКА, потому что Жемалетдинов в последнем сезоне в "Локомотиве" не имел постоянной игровой практики. Поэтому непонятно, в какой форме находится Рифат, плюс "Локомотив" играет в другой футбол, чем ЦСКА", - сказал Тарханов.
В прошедшем сезоне Рифат Жемалетдинов принял участие в 23 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро. Трудовое соглашение Жемалетдинова с "железнодорожниками" заканчивалось 30 июня этого года. Сегодня, 27 июня, стало известно, что полузащитник присоединился к "армейцам" на предсезонных сборах в Новогорске.
Прошедший чемпионат "Локомотив" завершил на четвертом месте, набрав 53 очка, ЦСКА наиграл на 48 баллов и занял шестую строчку в итоговой таблице РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Тарханов: сложно сказать, сможет ли Жемалетдинов усилить ЦСКА
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал переход полузащитника Рифата Жемалетдинова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"