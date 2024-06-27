"Посмотрим, как себя проявит Жемалетдинов в ЦСКА. Николич знает Рифата, поэтому у него есть шанс себя проявить на поле, все в его руках. Думаю, Жемалетдинов усилит ЦСКА, он опытный футболист. Рифату только 27 лет, это хороший возраст", - цитирует Алдонина "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Рифат Жемалетдинов защищал цвета московского "Локомотива". Футболист покинул стан "железнодорожников" в статусе свободного агента, после истечения срока его контракта с клубом. Ранее появилась информация, что Рифат Жемалетдинов принимает участие в тренировочном сборе московского ЦСКА.
Напомним, главным тренером "армейцев" с нового сезона станет сербский специалист Марко Николич, который ранее работал в "Локомотиве". В минувшем сезоне Жемалетдинов вышел на поле в 20-ти матчах РПЛ, в которых записал на свой счет 5 голов и 1 голевую передачу.
Алдонин: Жемалетдинов усилит ЦСКА. Николич его знает, поэтому у него будет шанс
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход хавбека Рифата Жемалетдинова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"