"Есть ли у меня вопросы к работе Карпина в сборной? Никаких. Понятно, что он отдает предпочтение ростовским ребятам. Ну и что? Он их лучше знает и хочет проверить в сборной. Это не осуждается. Был период, когда в сборной было много спартаковских игроков или зенитовских. Я понимаю, что у динамовцев или "Локомотива" может быть какая-то обида. Но правда за тренером, который лучше знает игроков через работу в клубе", - сказал Билялетдинов.
Накануне Российский футбольный союз объявил о новом контракте с Валерием Карпиным, трудовое соглашение с 55-летним российским специалистом продлили на четыре года, до 2028-го. Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, с этого времени команда под его руководством провела семь официальных матчей отборочного турнира к чемпионату мира, а также десять товарищеских игр. В 2024 году россияне одержали две победы над сборной Сербии (4:0) и сборной Белоруссии (4:0).
Валерий Карпин совмещает работу в сборной с работой в "Ростове". В прошлом сезоне желто-синие заняли седьмое место, набрав 43 очка.
Источник: "Евро-Футбол"
Ринат Билялетдинов: понятно, что Карпин отдает предпочтение ростовским ребятам в сборной России. Ну и что?
Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РФС